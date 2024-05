Mesmo com crise do setor, Agrishow cresce e atinge R$ 13,6 bi em transações

A Agrishow 2024, realizada em Ribeirão Preto (SP), terminou nesta sexta-feira (3) com o volume recorde de R$ 13,608 bilhões em intenções de negócios. O número indica um crescimento de 2,4% em relação à edição do ano passado, quando foram prospectados R$ 13,29 bilhões, e também consolida o evento como a maior feira do setor no país e na América Latina.

Diante da crise agrícola gerada pelos problemas climáticos e pela queda no preço dos principais grãos para exportação, o resultado da 29ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação acena com uma perspectiva melhor para o setor. Os dados positivos são confirmados pelas instituições financeiras presentes no evento, como Banco do Brasil, que anunciou concessão de crédito histórica em feiras agro—foram R$ 3,2 bilhões em propostas acolhidas na Agrishow só pelo BB.

Segundo os organizadores, nesta edição, estiveram presentes em torno de dez instituições financeiras, entre privadas, mistas, públicas e cooperativas.

Com 800 expositores ocupando uma área de 530 mil m² de área, em um total de 25 quilômetros de ruas, a Agrishow recebeu em 2024 um público de aproximadamente 195 mil pessoas, número equivalente ao da edição anterior.

O perfil dos visitantes incluiu produtores rurais de pequenas, médias e grandes propriedades de todas as regiões do país, bem como do exterior. "Ainda que o cenário não fosse o mais favorável para o setor, com o clima, juros altos e falta de recursos controlados, as expectativas da feira foram superadas", afirmou João Marchesan, presidente da Agrishow, em nota à imprensa.

Marchesan atribuiu grande parte do crescimento alcançado pelo evento aos produtores da agricultura familiar, segmento alvo de boa parte das linhas de crédito anunciadas para esta edição.

O presidente da feira declarou ainda que as mudanças na mobilidade e na infraestrutura da Agrishow permitiram aos visitantes uma melhor experiência este ano. "Mantivemos os visitantes e aumentamos as intenções de negócios. E esperamos que, para o próximo ano, o agronegócio brasileiro possa estar ainda mais forte e pujante", concluiu Marchesan. Em 2025, a Agrishow de número 30 deve acontecer entre 28 de abril e 2 de maio.

Recordes em crédito concedido

A marca de R$ 3,2 bilhões em propostas acolhidas pelo Banco do Brasil foi atingida na noite de quinta-feira (2), penúltimo dia da Agrishow, e ainda pode subir. Em nota, o BB informou que o valor "superou a estimativa inicial" e "representa o recorde da instituição em todas as feiras das quais participou."

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, esteve na edição e palestrou no estande da instituição, aproveitando o evento para se reunir com clientes e empresários. Em nota, ela afirmou que alcançar este recorde na Agrishow, evento do qual o BB participa desde a primeira edição, foi resultado do trabalho conjunto das equipes.

"Estamos contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar e, consequentemente, com o crescimento da economia brasileira", destacou Medeiros.

As ações negociais do BB na Agrishow somadas às das demais feiras agro de todo o país realizadas até agora também garantiram ao banco marca histórica de R$11,9 bilhões em propostas. O valor é 20,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Ao todo, a instituição, que é uma estatal de economia mista - também conta com acionistas privados - realizou 320 eventos pré-feira em diversas cidades da região e contou com a participação de cerca de 100 funcionários atuando junto às principais revendas de maquinário agrícola.

Empresas fecham em alta

O balanço de venda dos estandes também foi positivo. Um exemplo é a Grunner, indústria de smart machines para o setor agrícola, que divulgou vendas na Agrishow 7% acima do registrado em 2023. A empresa captou R$ 90 milhões em negócios nesta edição.

Outra que foi surpreendida pela alta nas transações foi a Solinftec, focada em soluções de inteligência artificial e práticas agrícolas sustentáveis, que superou em 20% a meta de vendas da plataforma de inteligência artificial ALICE AI para o mercado de cana-de-açúcar, grãos e culturas perenes. O valor transacionado não foi informado, mas o grupo anunciou que vai montar em Goiás a primeira fazenda 100% robotizada do país, com 10 máquinas-robôs do modelo Solix na fase inicial, e que atendeu 140 novas fazendas durante o evento.

Sobre a Agrishow

A Agrishow acontece desde 1994 no mesmo espaço da cidade de Ribeirão Preto, e é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país. Participam Abag (Associação Brasileira do Agronegócio(, Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Anda (Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp (Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo) e SRB (Sociedade Rural Brasileira).

A organização é da Informa Markets, integrante do Grupo Informa, um dos maiores promotores de feiras, conferências e treinamento do mundo com capital aberto.