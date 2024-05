Motorista dormindo ao volante de Tesla é perseguido por 40 km pela polícia

O motorista de um Tesla Model X dormiu ao volante do SUV elétrico e trafegou com o Autopilot ligado, o sistema de condução semiautônoma do automóvel, uma distância de 40 km em uma rodovia da Suécia.

Ocupantes de outros veículos perceberam o condutor com a cabeça inclinada e os olhos fechados e acionou a polícia rodoviária - que passou a seguir o Tesla.

Quarenta quilômetros depois, os agentes conseguiram acordar o motorista, que finalmente parou o carro.

O que aconteceu

Um entregador trafegava pela rodovia E4 quando viu o Tesla Model X na faixa da esquerda em baixa velocidade. Estranhando, ele olhou o veículo e viu que seu motorista estava dormindo.

O carro trafegava apenas com o Autopilot - sistema de direção autônoma da Tesla, capaz de atuar apenas em estradas controlando velocidade e direção - sem participação do motorista.

Um terceiro motorista em outro Tesla teria chamado a polícia. As autoridades alcançaram o carro após 26 km do chamado. A polícia tentou desviar o Tesla para uma saída, porém não obteve sucesso.

O motorista, por fim, acordou, porém, assustado, ele guinou o carro para a direita e quase acertou a viatura. Ele parou em um posto de combustível e interrompeu a perseguição de 40 km.

O homem não teria dormido na noite anterior e estava estressado, pois "precisava entregar o carro". Ele ainda tentou alegar que estava com um olho aberto, mas mudou a versão em seguida.

Durante o interrogatório ele disse: "estou extremamente envergonhado, foi por causa da exaustão. Estava com um Tesla com Autopilot, o que me deixou muito confortável."

O Autopilot da Tesla obriga motoristas a permanecerem com as mãos no volante, porém os sistemas podem ser enganados colocando pesos no volante, já que o carro não possui sensor de monitoramento facial. Não se sabe se o motorista fez isso.

