Lucro do grupo farmacêutico Novo Nordisk dispara quase 30% no 1º trimestre

O grupo farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk, a empresa mais valiosa da Europa, conhecida por seus medicamentos de combate à obesidade, anunciou nesta quinta-feira um aumento de quase 30% do lucro no primeiro trimestre do ano.

Entre janeiro e março, o lucro líquido atingiu 25,407 bilhões de coroas (3,650 bilhões de dólares, 18,9 bilhões de reais), e faturamento subiu 24%, a 65,349 bilhões de coroas, acima das expectativas dos analistas.

Com os resultados, a Novo Nordisk revisou e aumentou suas previsões. A empresa acredita que o faturamento subirá entre 19 e 27% em 2024, contra a previsão de entre 18 e 26% anunciada em janeiro.

"Mais pacientes estão sendo beneficiados por nossos tratamentos inovadores", afirmou o CEO do grupo, Lars Fruergaard Jørgensen, citado no relatório trimestral.

Para administrar o crescimento, o grupo deseja aumentar a produção.

"O acordo para adquirir três fábricas de produção da Catalent (uma empresa americana) nos permitirá atender significativamente mais pessoas que vivem com diabetes e obesidade no futuro", disse Fruergaard Jørgensen.

O grupo registrou o maior aumento de vendas na América do Norte, 76% do total.

As vendas dos remédios Wegovy (+106%) e Ozempic (+42%) dispararam, mas com aumentos abaixo dos registrados no ano passado.

O Ozempic é um remédio injetável para tratar diabetes, mas que virou moda nas redes sociais por seu efeito emagrecedor.

cbw/eb/pc/zm/fp

© Agence France-Presse