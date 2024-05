Ministro manda recado a Israel e Hamas em evento por Senna

BOLONHA, 1 MAI (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, disse nesta quarta-feira (1º) que espera que a homenagem aos pilotos Ayrton Senna e Roland Ratzenberger em Ímola envie uma "mensagem de paz" para Israel e Hamas, que travam uma guerra desde 7 de outubro de 2023.

A declaração foi dada durante a cerimônia em homenagem ao brasileiro e ao austríaco, vítimas de acidentes fatais no Grande Prêmio de San Marino há 30 anos. O evento contou com a presença dos ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e da Áustria, Alexander Schallenberg.

"Estou contente que os ministros brasileiro e austríaco tenham aceitado nosso convite. Sua presença não é apenas um testemunho de proximidade a dois grandes campeões do automobilismo, mas também um modo para lançar daqui uma mensagem de paz", afirmou Tajani.

"Uma mensagem voltada a Israel, voltada ao Hamas, para que os reféns sejam soltos e se possa chegar a um cessar-fogo que leve ajuda à população palestina", acrescentou.

Segundo o ministro italiano, o mundo "precisa de paz", e a homenagem em Ímola pode mandar uma "mensagem positiva". "Façamos com que a morte de dois grandes atletas seja uma semente para que os valores do esporte sejam mais difundidos e apreciados, sobretudo pelos jovens", salientou. (ANSA).

