Paulo Pimenta é novo ministro de reconstrução do RS, informa Diário Oficial

Do UOL, em São Paulo

Paulo Pimenta (PT) foi anunciado nesta quarta (15) como ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul em edição do Diário Oficial.

O que aconteceu

Com nomeação, Pimenta deixa a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ele ocupava o cargo desde o começo do Governo Lula, em janeiro de 2023.

Ministro é gaúcho. Pimenta nasceu em Santa Maria (RS), em 1969. Ele chegou a ser vereador pela cidade no começo da década de 1990.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do sul. Quase 80 mil pessoas estão em abrigos. O número de mortes passou dos 140 — e superou o total de mortos por desastres de 1991 a 2022.