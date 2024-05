Petróleo se recupera e ganha 1% após queda de estoques nos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram quase 1% nesta quarta-feira, após uma mínima de dois meses na sessão anterior, com impulso de dados de recuo de estoques nos Estados Unidos acima do esperado.

Os futuros do Brent subiram 0,37 dólar, ou 0,5%, para fechar a 82,75 dólares por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) subiu 0,61 dólar, ou 0,8%, a 78,63 dólares.

Isso reduziu o prêmio do Brent sobre o WTI para o seu nível mais baixo desde 28 de março. Um prêmio mais reduzido torna menos rentável para as empresas de energia enviar navios para os EUA para recolher cargas de petróleo para exportação.

No início da sessão, um relatório baixista da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) ajudou a empurrar ambos os índices de referência para território tecnicamente sobrevendido, com os preços nos níveis mais baixos desde fevereiro. Na terça-feira, ambos os índices de referência fecharam no menor nível desde 12 de março.

Os preços inverteram a direção depois de dados dos EUA terem mostrado uma redução dos estoques de petróleo maior do que o esperado e uma inflação morna que, que alimentou as expectativas de um corte nas taxas de juro ainda este ano.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram na semana passada em 2,5 milhões de barris, disse a Administração de Informação de Energia (EIA), muito mais do que o consumo de 500 mil barris previsto em uma pesquisa da Reuters. [EIA/S]

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Noah Browning em Londres; reportagem adicional de Laila Kearney em Nova York, Katya Golubkova em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)