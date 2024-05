Juventus bate Atalanta e conquista Copa da Itália pela 15ª vez

SÃO PAULO, 15 MAI (ANSA) - A Juventus conquistou pela 15ª vez o título da Copa da Itália, o principal torneio em formato eliminatório do futebol nacional.

A equipe de Turim venceu a Atalanta por 1 a 0 na final desta quarta-feira (15) no Stadio Olimpico de Roma.

O gol do título foi marcado ainda no começo de jogo, aos quatro minutos do primeiro tempo, pelo sérvio Dusan Vlahovic.

Aos 29 minutos do segundo tempo, Vlahovic marcou novamente para a Juventus, mas dessa vez o gol foi anulado por um impedimento detectado pelo árbitro de vídeo.

A equipe de Bérgamo controlou a posse de bola em aproximadamente dois terços da partida e chutou 14 vezes contra o gol adversário, mas só conseguiu acertar o gol aos 48 minutos do segundo tempo, quando Mattia Perin foi obrigado a fazer a sua primeira defesa no jogo para evitar o empate.

Com o 15º título, a Juventus amplia a sua vantagem no ranking histórico da Copa da Itália. Roma e Internazionale, que aparecem na segunda posição, conquistaram a Copa em nove oportunidades.

Esse também pode ter sido o último título do técnico Massimiliano Allegri, que tem chances remotas de permanecer no comando da equipe na próxima temporada.

Somando as duas passagens pelo clube, a primeira entre 2014 e 2019 e esta entre 2021 e 2024, já são cinco títulos do Campeonato Italiano, cinco da Copa da Itália (recorde na história do torneio) e dois da Supercopa da Itália.

Allegri ainda fará mais dois jogos à frente da Vecchia Signora na reta final do Campeonato Italiano: na próxima segunda-feira, às 15h45 no horário de Brasília, contra o Bologna fora de casa e no dia 25 contra o Monza no Juventus Stadium.

Em quarto lugar com 67 pontos, a equipe de Turim já tem vaga garantida na próxima edição da Liga dos Campeões e ainda pode terminar o campeonato na terceira posição.

Já a Atalanta fará mais quatro jogos na temporada, sendo três deles pela reta final do Campeonato Italiano: sábado (18) às 13h no horário de Brasília contra o Lecce fora de casa; dia 25 em Bérgamo contra o Torino; e dia 2, novamente em Bérgamo, contra a Fiorentina em um jogo atrasado da 29ª rodada.

Atual quinta colocada com 63 pontos, a equipe bergamasca precisa de apenas quatro pontos nesses três jogos para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Além disso, os comandados de Gian Piero Gasperini ainda vão jogar mais uma decisão: a da UEFA Europa League, o segundo torneio internacional de clubes mais importante do continente.

A partida contra o Bayer Leverkusen da Alemanha será na quarta-feira da semana que vem (22), às 16h no horário de Brasília, no Aviva Stadium em Dublin, na Irlanda.

Uma vitória também bastará para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. (ANSA).

