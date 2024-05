Vice de Leite: 'Benefícios dos governos federal e estadual são cumulativos'

Os benefícios anunciados pelos governos federal e estadual aos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul são cumulativos, afirmou o vice-governador do Rio Grande do Sul Gabriel Souza em entrevista ao UOL News desta quarta-feira (15).

O governo federal anunciou hoje que pagará R$ 5,1 mil pelo pix. O governo gaúcho criou o programa Volta Por Cima, que distribuirá R$ 2,5 mil para famílias em extrema pobreza ou pobreza ou R$ 2 mil para famílias de baixa renda —este benefício estadual não é cumulativo.

O governo federal tem o benefício que é de R$ 5,1 mil [através do cartão do Bolsa Família], e nós temos outro benefício, estadual, chamado programa Volta Por Cima, de R$ 2,5 mil para quem é de pobreza e extrema pobreza, e R$ 2 mil para quem é de baixa renda. São cumulativos: se a família estiver apta a receber ambos benefícios, ela receberá. Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

[Os dois do governo estadual] não são cumulativos: R$ 2,5 mil do 'Volta por Cima' são para aquelas famílias cadastradas no CadÚnico que são de pobreza ou extrema pobreza, em outras palavras, as pessoas que recebem Bolsa Família no Cartão Cidadão, o cartão social do governo do estado (...) e R$ 2 mil para famílias que recebem meio salário mínimo per capita, desde que cadastrados no CadÚnico, ou famílias até três salários, do dinheiro do pix [doações] no cartão da Caixa Econômica Federal. Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

O vice-governador afirmou que o governo estadual "está muito grato" ao apoio do governo federal e que não há espaço para divergências políticas.

O governo do Estado, a orientação do governador [Eduardo Leite] e minha orientação, é exatamente nesse sentido de sequer chegar perto da possibilidade de ter contaminação por debates ou disputas políticas [para as eleições 2024], quaisquer que sejam elas. Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

Até o momento, o governo federal e o governo do estado tem trabalhado muito bem juntos. (...) Estamos trabalhando juntos, [fazemos] contato com os ministros, o presidente da República, com o governador Eduardo Leite, tem-se conversado periodicamente sempre que necessário. Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

