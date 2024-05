'Dei a vida por eles': como dono de égua e boi salvou animais no RS

Do UOL, em São Paulo

Quando a água da chuva começou a subir no bairro Antônio Leite, em São Leopoldo (RS), Dirceu Mathias, 38, foi salvo pelos moradores de um condomínio na frente de sua casa. Ele contou ao UOL que foi resgatado ao lado da família e de seus mais de cinco bichos.

Com a esposa, os três filhos e dois netos, Dirceu foi até o prédio, mas os animais ficaram na parte de fora. Como a água foi subindo cada vez mais, o catador de materiais recicláveis resolveu descer e ficar ao lado da égua Sarita, socorrida ontem do terceiro andar, e do boi Fred.

"Fiquei até a noite na água com eles, mas não estava dando mais pé e precisei sair. Ninguém conseguia tirar a égua com um barco. Era muito pesada", conta.

Não ia deixar meus bichos morrerem afogados. Coloquei os dois na escada e fui puxando até o primeiro andar. Mas a água ia subindo e, com isso, íamos puxando os animais e acabamos chegando no terceiro andar. Dirceu Mathias

Égua foi retirada pelo Corpo de Bombeiros após passar cerca de dez dias em apartamento Imagem: Reprodução/GloboNews

As outras pessoas que precisaram deixar suas casas estavam no mesmo andar, esperando resgate. Pouco tempo depois, Dirceu foi levado ao abrigo com os familiares.

Depois, voltou para pegar os quatro cachorros. As galinhas, pintinhos e gatos da família ainda não foram localizados.

Sarita e Fred foram resgatados nesta terça-feira (14), depois de quase dez dias no apartamento.

Do abrigo, tentei falar com os bombeiros, pedindo ajuda para buscar minha égua e meu boi. Mas eles disseram que não tinha como ir até lá, pois a prioridade era encontrar pessoas. Dirceu Mathias

"Fiquei mais tranquilo quando falaram que tinham pessoas resgatando animais na região", lembra.

'Descobri resgate pela TV'

Dirceu conta que só soube que os dois bichos tinham sido salvos nesta terça-feira pela televisão. O catador conta que assistiu a uma reportagem que dizia que os animais teriam sido vítimas de maus tratos do dono, o que ele nega.

Vi tudo pela televisão e fiquei chateado. Escutei uma entrevista com uma veterinária falando que os bichos sofreram maus tratos e isso foi desumano. Fiquei horas na água para salvar meus bichos, minha perna ficou infeccionada. Aquilo me entristeceu porque dei minha vida para eles. Dirceu Mathias

Ansioso pelo reencontro e medo do futuro

Dirceu aguarda o encontro, mas ainda não sabe quando vai acontecer. No resgate, espera ainda a água baixar em São Leopoldo para, então, pensar para onde vai com a família e animais.

Ele passou por cinco enchentes na região e teme que "tudo aconteça de novo".