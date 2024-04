Sorridente, rei Charles visita centro de câncer em retorno às atividades públicas

LONDRES (Reuters) - Um sorridente rei Charles retornou às atividades públicas nesta terça-feira pela primeira vez desde que foi diagnosticado com câncer em fevereiro, dizendo aos pacientes de um centro de tratamento da doença em Londres que ele está "bem".

O Palácio de Buckingham anunciou na sexta-feira que os médicos estavam suficientemente satisfeitos com a resposta do rei de 75 anos ao tratamento para uma forma não especificada de câncer e que ele poderia retomar alguns compromissos públicos.

O primeiro deles foi a visita do rei e de sua esposa, a rainha Camilla, ao University College Hospital Macmillan Cancer Centre, onde ele parecia animado, acenando para as pessoas reunidas do lado de fora ao chegar.

"Estou bem, obrigado", disse Charles a um paciente, enquanto dizia a outro que ele mesmo faria o tratamento mais tarde.

A visita também marcou o fato de Charles ter se tornado o novo patrono da instituição de caridade Cancer Research UK, e visa ajudar a aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

Os problemas de saúde de Charles começaram em janeiro, quando foi revelado que ele seria internado no hospital para fazer um procedimento corretivo para aumento benigno da próstata.

No mês seguinte, o palácio disse que os exames haviam revelado a presença de uma "forma de câncer", mas não deu mais detalhes além de dizer que não envolvia a próstata.

Desde então, ele tem descansado e se submetido a tratamento, continuando com suas obrigações oficiais de Estado em particular. Ele estava bem o suficiente para cumprimentar simpatizantes após uma cerimônia de Páscoa na igreja no final de março.

Embora sua agenda seja cuidadosamente administrada para minimizar quaisquer riscos à saúde, o palácio disse que ele poderá participar de alguns eventos anuais, como o desfile militar "Trooping the Colour" em junho, bem como comemorações para marcar o 80º aniversário dos desembarques do Dia D da Segunda Guerra Mundial, também em junho.

O palácio confirmou que Charles e Camilla receberão uma visita de Estado do imperador japonês Naruhito e sua esposa, a imperatriz Masako, no final de junho.

O porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak disse que o retorno do rei era uma "ótima notícia".

A doença de Charles ocorreu menos de 18 meses após ele ter sucedido a mãe, rainha Elizabeth. Seu sobrinho Peter Phillips disse que o monarca, que é conhecido por seu desejo de se manter ocupado, achou frustrante a limitação imposta pelo tratamento.

Também tem estado ausente a nora de Charles, Kate, esposa de seu filho e herdeiro, o príncipe William, que está se submetendo à quimioterapia preventiva depois que exames realizados em decorrência de uma grande cirurgia abdominal revelaram a presença de câncer.

(Reportagem de Michael Holden)