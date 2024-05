Leclerc lidera 2º treino livre do GP da Emilia-Romagna de F1

ROMA, 17 MAI (ANSA) - O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, liderou nesta sexta-feira (17) o segundo treino livre do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Ímola, após também ficar na frente na primeira sessão.

O monegasco sustentou sua vantagem na ponta dos trabalhos ao anotar um tempo de 1m15s906, não oferecendo chances para Oscar Piastri, da McLaren, e Yuki Tsunoda, da RB.

Os problemas da Red Bull no circuito de Ímola não pararam no TL1, pois Max Verstappen fechou o treino em uma modesta sétima colocação e reclamou do excesso de aderência.

Os treinos no autódromo Enzo e Dino Ferrari também foram marcados por homenagens ao ex-piloto brasileiro Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos no dia 1º de maio.

Os monopostos voltarão ao circuito emiliano amanhã (18), a partir das 7h30 (de Brasília), para o terceiro treino livre e, posteriormente, para a classificação da corrida no domingo (19).

(ANSA).

