Renda média do trabalho principal é recorde para homens e mulheres, aponta IBGE

O rendimento médio real, habitualmente recebido no trabalho principal, alcançou um recorde de R$ 3.033 no primeiro trimestre de 2024. As mulheres trabalhadoras, porém, permanecem recebendo apenas 80% do salário médio dos homens.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada desde 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Considerando apenas a renda habitual obtida do trabalho principal (e não de todos os trabalhos), o rendimento médio alcançou patamar recorde no primeiro trimestre de 2024 tanto para os homens, R$ 3.323, quanto para as mulheres, R$ 2.639.

Ou seja, o homem recebe cerca de 26% a mais que a mulher em seu emprego principal.