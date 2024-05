Rei Charles III participará de aniversário do Desembarque na Normandia na França

O rei Charles III e a rainha Camilla visitarão a França no dia 6 de junho para a celebração do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (17).

Esta será a primeira viagem internacional do monarca desde que anunciou que sofre de câncer.

Durante a visita, o rei de 75 anos assistirá a uma cerimônia no memorial britânico de Ver-sur-Mer, na Normandia, no noroeste de França, segundo um comunicado do Palácio.

phz/har/an-jvb/an/yr

© Agence France-Presse