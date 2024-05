Aliado de Nunes encontra líder extremista da Itália e liga para Bolsonaro

Cotado para vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição, o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP) se reuniu com o vice-premiê e ministro da Infraestrutura da Itália, Matteo Salvini, líder da ultradireita europeia, e fez uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Abduch viajou à Itália na comitiva de Nunes.

O que aconteceu

Salvini e Nunes. Em publicação no X (antigo Twitter) na última quarta-feira (15), Salvini publicou um vídeo ao lado do deputado e citou encontro com o prefeito de São Paulo na legenda, mas não é possível ver o emedebista nas imagens.

Ministério da Infraestrutura da Itália confirma reunião de Salvini com o prefeito de São Paulo. Em nota publicada no site, a pasta disse que foram discutidos projetos de investimentos em infraestrutura.

Encontro não consta na agenda oficial do prefeito. O único compromisso registrado na quarta-feira foi a Conferência da Crise do Clima à Resiliência Climática, razão pela qual o emedebista viajou à Itália. O UOL questionou a Prefeitura de São Paulo e aguarda retorno.

Oggi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, durante l'incontro con il sindaco di San Paolo del Brasile, ho avuto modo di salutare telefonicamente @jairbolsonaro, attualmente ricoverato in ospedale.

Inviamo forza e vicinanza! pic.twitter.com/Hu99AsJPwU -- Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 15, 2024

Reunião teve ligação para Bolsonaro. Abduch segura o celular e Salvini deseja melhoras ao ex-presidente, que estava hospitalizado para tratar um quadro de erisipela na perna esquerda e obstrução intestinal. O vice-premiê e Bolsonaro têm afinidades políticas e se aproximaram na campanha de 2018. No ano seguinte, Salvini, então ministro do Interior, agradeceu Bolsonaro pela colaboração do Brasil na extradição de Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de quatro pessoas.

O deputado tem tentando se aproximar do prefeito mirando a vaga de vice. Abduch é ex-comentarista político da Jovem Pan e vice-líder do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Alesp. Ele foi convidado para assumir a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da prefeitura com apoio do governador, mas declinou do convite argumentando que vai trabalhar para a campanha do candidato escolhido pela direita.

Nunes tem tentando adiar ao máximo a escolha e, nos bastidores, o nome do parlamentar não é visto como um dos mais fortes. A palavra final seria de Bolsonaro, que vai apoiar o prefeito na capital paulista. Nunes, porém, já disse que é ele mesmo quem decidirá o melhor nome.

Além da conferência sobre o clima, o prefeito de São Paulo também teve um encontro com o Papa Francisco na quinta-feira (16). Na ocasião, ele entregou presentes e pediu que o líder da Igreja Católica abençoasse uma bandeira do Rio Grande do Sul, atingido por fortes enchentes. O emedebista também compareceu a uma missa em homenagem ao ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), morto há três anos, ao lado de seu filho, Tomás. O prefeito retornou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (17).