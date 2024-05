Kane está fora do último jogo do Bayern no Campeonato Alemão

O atacante inglês Harry Kane vai desfalcar o Bayern de Munique no jogo de sábado contra o Hoffenheim, pela 34ª e última rodada do Campeonato Alemão, devido a um problema nas costas, informou o técnico Thomas Tuchel.

"Harry está sob cuidados com seu médico pessoal. Ele não está aqui. Em Madri [no dia 9 de maio, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões], ele já estava no limite", explicou Tuchel em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17).

Kane foi substituído na partida contra o Real Madrid aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Bayern vencia por 1 a 0 e estava virtualmente classificado. Sem ele em campo, o time merengue conseguiu virar a partida e carimbar sua vaga na final de Wembley.

Depois dessa decepção, Kane ficou de fora do jogo contra o Wolfsburg no último fim de semana, que terminou com vitória do Bayern por 2 a 0.

"Tentamos injeções e cuidados, mas ele piorou", acrescentou Tuchel. "Ele não teve condições de treinar, por isso não está relacionado", explicou.

Em sua primeira temporada no Bayern de Munique, Harry Kane marcou 36 gols no Campeonato Alemão e oito na Liga dos Campeões.

