Marta comemora escolha do Brasil como sede da Copa feminina de 2027

Marta, a rainha do futebol, comemorou a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo feminina de 2027 e pediu que o jogo de abertura seja realizado no Rio Grande do Sul, devastado pela pior catástrofe climática de sua história.

A candidatura brasileira para organizar o torneio superou a proposta conjunta de Bélgica, Países Baixos e Alemanha em um congresso da Fifa realizado nesta sexta-feira (17) na Tailândia.

"Fiquei muito feliz com a notícia e tenho certeza de que a Copa do Mundo Feminina de 2027 será um sucesso, e o povo brasileiro, como sempre, estará de braços abertos para receber a comunidade mundial do futebol", escreveu a jogadora de 38 anos em sua conta no Instagram.

Marta disse que, "diferente das últimas semanas", a notícia lhe deu "um motivo para sorrir" e pediu que, "se fosse possível", o primeiro jogo da Seleção Brasileira fosse no Rio Grande do Sul.

Depois das fortes chuvas que caíram no sul do país no início de maio, as devastadoras inundações deixaram pelo menos 154 mortos, 98 desaparecidos e mais de meio milhão de pessoas fora de suas casas.

"Jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil", afirmou Marta em um vídeo publicado nas redes pela candidatura brasileira para sediar o Mundial de 2027.

Considerada por muitos como a melhor jogadora de todos os tempos, Marta não poderá realizar esse "sonho". A rainha do futebol anunciou recentemente em uma entrevista à CNN que 2024 será seu "último ano com a seleção".

A carreira internacional de Marta pode terminar nos Jogos Olímpicos de Paris, depois de ganhar duas medalhas de prata (Atenas 2004 e Pequim 2008)

O ministro dos Esportes, André Fufuca, também comemorou a decisão da Fifa e disse que "o Brasil está pronto" para realizar uma Copa que também será "de toda a América do Sul".

"As jogadoras servirão de inspiração para futuras gerações e ajudarão o Brasil a criar um impacto positivo duradouro na sociedade, promovendo inclusão, diversidade e igualdade no esporte", afirmou Fufuca em comunicado.

