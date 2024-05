Lesoto abre mercado para carne de aves do Brasil

Brasília, 17 - O Brasil poderá exportar carne de aves para o Lesoto, localizado no centro-leste da África do Sul, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. A abertura de mercado foi comunicada nesta sexta-feira, 17, pelo Reino do Lesoto ao governo brasileiro.Segundo o Ministério da Agricultura, as negociações para o acordo começaram em novembro do ano passado. O Lesoto importa em torno de 8 mil toneladas de carne de aves por ano, segundo dados do Ministério. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, somando 5 milhões de toneladas e US$ 9,61 bilhões em 2023.No ano, o Brasil conquistou 43 novos mercados para produtos agropecuários.