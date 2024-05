Após vencer Copa da Itália, Juventus demite Allegri

TURIM, 17 MAI (ANSA) - Poucos dias depois de conquistar a Copa da Itália, a Juventus demitiu nesta sexta-feira (17) o técnico Massimiliano Allegri, que foi protagonista de momentos de fúria na final da competição.

A Velha Senhora informou que a decisão foi tomada logo após uma reunião com o diretor esportivo do clube, Cristiano Giuntoli, e outros membros da alta cúpula juventina.

"A demissão ocorreu em virtude de alguns certos comportamentos durante e após a final da Copa da Itália que o clube considerou incompatíveis com seus valores e com o comportamento que aqueles que o representam devem adotar", explicou o time italiano em um comunicado.

O mau comportamento de Allegri mencionado pelo clube piemontês está ligado ao seu chilique com a arbitragem, que rendeu um cartão vermelho e uma multa, o barraco armado com o editor-chefe do jornal Tuttosport na coletiva de imprensa e, por fim, ter ignorado os diretores bianconeri durante as celebrações do título.

Vale recordar que, após ser expulso por reclamação pelo árbitro Fabio Maresca, Allegri deixou o campo do Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, atirando sua gravata e o paletó na área técnica e até desabotoou a camisa.

O show de Allegri na decisão contra a Atalanta foi o ato final de uma segunda passagem muito abaixo do esperado do treinador em Turim, que teve início há três temporadas e culminou em somente uma conquista. O contrato do técnico era válido até 2025.

Além do clima pesado com a diretoria, Allegri vinha sendo amplamente criticado por boa parte da torcida, extremamente insatisfeita com o estilo de jogo muito defensivo e pouco inovador do experiente comandante. Embora tenha vencido a Copa da Itália, a Juve não vence há cinco rodadas na Série A e perdeu a terceira posição para o embalado Bologna.

Falando no rossoblù, a Juventus está tentando fechar com o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, responsável por uma campanha histórica do clube emiliano no campeonato. As negociações são longas e complicadas, mas a Velha Senhora não pretende desistir tão facilmente.

Enquanto um acordo com Motta ainda não é conquistado, a Juventus deverá ser treinada provisoriamente por Paolo Montero, comandante do time sub-19 da equipe de Turim. (ANSA).

