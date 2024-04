Investidores da Anglo se preocupam com escolha seletiva de ativos em oferta da BHP

Por Felix Njini e Clara Denina

JOHANNESBURG/LONDRES (Reuters) - O BHP Group não pode escolher os ativos da Anglo American sem pagar um prêmio elevado, disseram à Reuters os investidores da Anglo, preocupados com a possibilidade de perderem muito ao deterem ações das subsidiárias sul-africanas.

A mineradora número 1 do mundo está avaliando seu próximo passo depois que sua proposta inicial de aquisição da rival Anglo, de menor porte, no valor de 39 bilhões de dólares, foi rejeitada na semana passada. O prêmio proposto foi de 31% sobre o valor implícito da Anglo.

A BHP propôs que a Anglo vendesse suas ações nas unidades Anglo Platinum (Amplats) e Kumba Iron Ore como uma opção para sair dos ativos sul-africanos que ela não quer que sejam incluídos no acordo.

A Anglo disse que a proposta não solicitada subvalorizou significativamente a empresa e introduziu incertezas, complexidades e risco de execução.

Se a proposta da BHP for levada adiante, os investidores da Anglo "poderão ficar presos a três pedaços de papel para um negócio que pode levar muito tempo para ser fechado", disse à Reuters uma fonte de uma gestora de fundos sediada na Cidade do Cabo.

O processo de cisão dos ativos sul-africanos poderia levar até 18 meses, acrescentou a fonte, devido aos vários processos regulatórios pelos quais a transação precisaria passar. Existe o risco de que as autoridades reguladoras sul-africanas, especialmente o banco central, possam se preocupar com a saída de capital de investidores estrangeiros que não estejam dispostos a manter as ações, acrescentou a fonte.

"A BHP poderia simplesmente fazer uma oferta limpa e, em seguida, caberia a ela lidar com a desvinculação das ações", disse a fonte. "Quando o negócio for concluído, eles desvinculam a Amplats e a Kumba de seus acionistas."

Os preços das ações da Amplats e da Kumba também poderiam sofrer uma pressão de venda significativa se as unidades fossem cindidas, uma vez que vários acionistas não poderiam manter as ações como estão na África do Sul, disse outra fonte familiarizada com as empresas.

"Acho que ela (a oferta atual) ... coloca todo o risco sobre os acionistas da Anglo", disse Django Davidson, sócio e gerente de portfólio da Hosking Partners, que detém ações da Anglo.

"A BHP quer comprar as partes boas sem o atrito de se desfazer das partes ruins. Não está claro, de forma alguma, o que as cisões significariam para o relacionamento com o governo sul-africano e o que os preços das commodities subjacentes farão durante esse período", acrescentou Davidson.

A BHP tem até 22 de maio para apresentar uma oferta vinculante, e os investidores esperam que a empresa adoce sua oferta.