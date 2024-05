Lula sanciona lei que suspende dívida do Rio Grande do Sul por três anos

O presidente Lula (PT) sancionou lei que suspende por três anos a dívida do Rio Grande do Sul com a União em meio aos estragos causados pelas fortes chuvas. O texto foi publicado na edição desta sexta-feira (17) do Diário Oficial.

O que aconteceu

A lei não perdoa a dívida, mas suspende o pagamento de parcelas do montante total e dos juros por três anos. O texto foi enviado ao Congresso pelo governo federal e aprovado pela Câmara e Senado.

No total, a medida libera R$ 23 bilhões do cofre gaúcho. A suspensão das parcelas dará ao governo estadual R$ 11 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. Com a isenção dos juros, são mais R$ 12 bilhões.

O dinheiro deverá ser aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas chuvas. Mais de 2,2 milhões de pessoas foram afetadas e 154 pessoas morreram, segundo a Defesa Civil.

A lei estabelece que o RS encaminhe um plano com projetos e ações a serem executados com os recursos. O estado deverá demonstrar e dar publicidade à aplicação dos recursos possibilitados com a proposta.

A dívida do Rio Grande do Sul com a União é estimada em R$ 98 bilhões. O governador Eduardo Leite (PSDB) reclamou e disse que tinha pedido o perdão da dívida.

A suspensão do pagamento da dívida foi uma das medidas anunciadas pelo governo para socorrer o RS. Uma transferência de R$ 5.100 para famílias afetadas pelas enchentes, saque do FGTS, antecipação do pagamento do Bolsa Família e restituição antecipada do Imposto de Renda também estão na lista.

A medida também prevê restrições. Durante o período de calamidade pública, o Rio Grande do Sul não poderá criar novas despesas ou aumentar gastos.

Lei vai valer para outros estados que enfrentarem situações de calamidade. Embora o texto tenha surgido para a situação no Rio Grande do Sul, a mudança beneficiará qualquer ente federativo em estado futuro de calamidade. A suspensão da dívida — depois do reconhecimento do Congresso — pode chegar no máximo até três anos.