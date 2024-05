Coreia do Norte dispara vários mísseis balísticos de curto alcance, diz Seul

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou uma série de mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar ao largo de sua costa leste na sexta-feira, informaram os militares sul-coreanos, um dia depois que Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram exercícios conjuntos com caças stealth simulando combate aéreo.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul condenou o lançamento como uma provocação. Disse que os projéteis foram disparados da cidade de Wonsan, na costa leste, e voaram cerca de 300 km antes de aterrissar no mar.

Citando uma autoridade do governo, a emissora pública japonesa NHK também informou que um míssil de curto alcance parecia ter sido lançado e já havia caído.

A Coreia do Norte lançou mísseis balísticos e de cruzeiro, bem como foguetes táticos nos últimos meses, descrevendo-os como parte de um programa para melhorar sua capacidade de defesa.

As Forças Armadas da Coreia do Sul não especificaram o último tipo de arma, mas a mídia estatal do Norte informou que seus militares têm testado sistemas de foguetes de lançamento múltiplo que estão sendo atualizados.

O líder norte-coreano Kim Jong Un assistiu aos testes de lançadores múltiplos de foguetes "supergrandes" de 600 mm e de foguetes de lançamento múltiplo de 240 mm nas últimas semanas e também visitou as instalações de produção, informou a mídia estatal.

As tensões na península coreana aumentaram desde que a Coreia do Norte, no ano passado, descartou um pacto de 2018 com o objetivo de diminuir as tensões perto da fronteira militar, elaborado sob uma trégua que encerrou a Guerra da Coreia de 1950-53, e depois rotulou a Coreia do Sul de "inimigo nº 1".

(Reportagem de Jack Kim e Hyonhee Shin em Seul e Satoshi Sugiyama em Tóquio)