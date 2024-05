Livro reproduz carta de promotor das Olimpíadas modernas a Hitler

Uma carta de Pierre de Coubertin, promotor dos Jogos Olímpicos modernos, dirigida a Adolf Hitler em 1937 foi reproduzida em um livro publicado nesta sexta-feira (17) que demonstra, segundo o autor da obra, a presença de "bastantes vínculos entre os dois homens".

Uma cópia da carta aparece em 'Pierre de Coubertin, l'homme qui n'inventa pas les Jeux olympiques' (Pierre de Coubertin, o homem que não inventou os Jogos Olímpicos, em tradução livre), do jornalista Aymeric Mantoux.

O documento foi encontrado em arquivos do Terceiro Reich pelo historiador alemão Hans Joachim Teichler, "um pesquisador que analisou toda a história do esporte na Alemanha no século XX" e que "encontrou esta carta que mostra que, ao contrário do que dizem a família Coubertin e o COI [Comitê Olímpico Internacional], havia algumas ligações entre os dois homens", explicou Mantoux à AFP.

Com data de 17 de março de 1937, a carta agradece ao regime alemão por sua contribuição ao "ano jubilar", os 50 anos de sua ação de promoção do esporte.

Historiadores atribuíram pagamentos do regime nazista a um fundo de doações criado por Pierre de Coubertin e o Terceiro Reich se preparava para abrir um "Instituto Olímpico Internacional" em Berlim.

O promotor dos Jogos Olímpicos é conhecido por suas opiniões conservadoras, como a recusa à profissionalização do esporte, bem como a participação feminina nas Olimpíadas. Também acreditava na "essência superior" da "raça branca".

"Não acredito que ele tenha abraçado a ideologia nazista de erradicação dos inimigos da raça ariana. Mas entre a sua visão e a do Terceiro Reich há pontos comuns em torno da vontade de revitalizar uma nação através do esporte", enfatiza Mantoux.

hh/pel/ref/iga/pm/yr/fp

© Agence France-Presse