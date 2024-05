Força Nacional de Segurança permanecerá no RJ por mais 30 dias

A Força Nacional de Segurança Pública ficará no estado do Rio de Janeiro por mais 30 dias. A medida foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta terça-feira (30).

O que aconteceu

Prorrogação da permanência foi assinada após pedido expresso do governo fluminense. O ministro Lewandowski autorizou a prorrogação entre os dias 1º e 30 de maio deste ano.

A Força Nacional foi enviada ao estado para apoiar as operações da Polícia Rodoviária Federal. As duas forças de segurança têm atuado na região metropolitana do Rio de Janeiro.

As tropas realizam o patrulhamento ostensivo das vias federais do estado. À época, a autorização para o uso da Força Nacional foi anunciada como parte de um conjunto de medidas batizadas de Enfoc (Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas). O objetivo seria promover a integração institucional e de redes de informação entre órgãos de segurança.

Governo federal divulgou balanço das operações no mês de abril.

Confira:

Veículos recuperados: 637

Munições apreendidas: 6.877

Armas curtas apreendidas: 59

Fuzis apreendidos: 34

Pessoas detidas: 1.096

Dinheiro de origem ilícita apreendido: R$ 592.013,00

Maconha apreendida: 9.304 kg

Cocaína apreendida: 374,2 kg

Comprimidos de ecstasy apreendidos: 67.003 unidades.

Força Nacional está no Rio desde outubro de 2023

Os agentes, que são integrantes de forças de segurança de diversos estados, cumprem missão no Rio de Janeiro após determinação do governo federal. A Força atua no patrulhamento ostensivo das rodovias federais do estado.

Em novembro do ano passado, agentes tiveram suas armas roubadas, mas os equipamentos foram recuperados pela PM do RJ. Os agentes eram de Alagoas e do Acre, e teriam sido abordados após seguirem um caminho indicado por um aplicativo, segundo informações repassadas pela polícia ao Jornal Nacional.