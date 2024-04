Colunista do UOL

Compradores de carros zero-km geralmente pagam caro por opcionais ou versões mais completas.

A diferença de preço nessas configurações é o que justifica oferecer modelos mais simples, poism caso os preços fossem próximos, é óbvio que todos optariam pelos mais completos.

Já no mercado de usados, esse "algo a mais" que um carro pode ter, muitas vezes se dilui na desvalorização que acontece com o passar dos anos - portanto, fica mais fácil comprar carros mais completos pagando valores próximos dos modelos mais simples.

Para exemplificar, um Citroën C4 Cactus, no ano de seu lançamento, tinha uma diferença de cerca de R$ 5 mil entre as versões Feel e Feel Pack.

Passados seis anos, a tabela Fipe dessas duas versões mostra uma diferença de apenas R$ 500, valor que, na prática, é nada. Em relação ao C4 Cactus Feel, a versão Feel Pack adiciona airbags laterais, chave de presença, sensores crepuscular e de chuva, ar-condicionado automático, painel com acabamento superior e rodas diamantadas. Hoje, só alguém desinformado escolhe um Feel usado, já que custa praticamente o mesmo sem trazer esses equipamentos relevantes.

Não faltam outros exemplos parecidos, principalmente quando a versão é a mesma e os opcionais deixam de ser considerados na referência da Fipe, como acontecia com o VW Golf GTI, que chegou a ter pacote de opcionais que adicionavam R$ 40 mil ao modelo padrão. Agora, no mercado de usados, a Tabela Fipe é uma só, e o dono de um GTI mais completo precisa ter bons argumentos para convencer o comprador pagar mais pelo seu carro.

Enfim, essa é só mais uma das vantagens do mercado de usados: escolher configurações mais completas com preços quase iguais aos das mais simples. Com essa informação em mente, seguem alguns dos equipamentos ou opcionais mais procurados por compradores de carros usados.

O novo básico

vidros elétricos Imagem: Shutterstock

Carros pelados ficaram no passado, tanto que itens como ar-condicionado, direção com assistência, vidros e travas elétricas são comuns em quase todos os usados dos últimos dez anos. Portanto, são itens de que ninguém mais abre mão, a não ser que esteja considerando um usado bem mais antigo e barato.

Sistemas de segurança

Imagem: Divulgação

Desde 2014, airbags frontais e freios ABS passaram a ser obrigatórios nos carros novos vendidos no Brasil.

Com isso, os compradores nem pedem mais, pois sabem que estarão lá. Hoje, quem busca um automóvel usado quer, além dos airbags frontais obrigatórios, airbags laterais e de cortina, bem como controles de estabilidade e tração.

Quando um modelo tem esses itens em algum pacote, pode ter certeza que os mais simples vão ser menos procurados. Um segundo grupo, ainda mais atento com as modernidades, exige ainda mais, como monitoramento de ponto cego, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e assistência de permanência na faixa. Os usados que contam com esse pacotão da segurança vendem bem mais rapidamente.

Conectividade

Imagem: Divulgação

Nossos celulares "carregam" nossas vidas dentro deles, sendo ferramentas indispensáveis na nossa rotina.

Precisamos deles até mesmo quando estamos dirigindo - por isso, uma central multimídia que tenha conectividade com smartphones é bastante procurada.

Mas não pode ser qualquer multimídia, precisa ter pelo menos o espelhamento do celular na tela, tornando esse um dos itens mais procurados no mercado de usados, que pode ser o diferencial para vender um carro mais rapidamente do que o outro.

Claro que os mais modernos que não exigem fio, são mais desejados, mas, tratando-se de carros usados, essa ainda não é uma exigência.

Facilitadores de manobras

Imagem: Reprodução

A baliza é o pavor de muitos motoristas. Até mesmo os mais experientes podem calcular mal uma manobra, acertando a roda na guia ou batendo a lateral em uma coluna de estacionamento.

Não é por acaso que facilitadores como câmera de ré e sensores de estacionamento são cada vez mais exigidos no mercado de usados.

Para quem busca algo a mais, há versões equipadas com assistentes que manobram o carro sozinho ou câmeras "de 360 graus".

Câmbio automático

Imagem: Divulgação

Cada vez mais popular, o câmbio automático é um dos equipamentos mais desejados.

Até pouco tempo, a transmissão sem pedal de embreagem era restrita a modelos mais caros e tinha pouco espaço no mercado de usados.

Hoje, contudo, há opções em qualquer faixa de preço, para todos os bolsos. Até mesmo os medos do passado, como manutenção mais cara e consumo de combustível maior, deixaram de ser uma preocupação. A aposentadoria da perna esquerda na condução de um carro é algo que veio para ficar.

Mimos

Imagem: Divulgação

Existem também os mimos, dos quais até podemos abrir mão, mas são diferenciais que valorizam um carro.

Os mais procurados são bancos de couro, chave presencial, ar-condicionado automático ou dual zone, painel digital, rodas de liga leve, faróis de neblina, porta-malas com abertura automática, controle de velocidade de cruzeiro e teto solar. Inclusive, tenho muitos clientes que exigem alguns desses itens pensando somente na revenda, deixando claro que nem fazem uso deles.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.