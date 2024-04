Custos trabalhistas nos EUA aumentam mais do que o esperado no 1º trimestre

WASHINGTON (Reuters) - Os custos trabalhistas mos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado no primeiro trimestre em meio a uma alta nos salários e benefícios, confirmando o aumento da inflação no início do ano.

O Índice de Custo de Emprego (ECI, na sigla em inglês), a medida mais ampla dos custos de mão de obra, aumentou 1,2% no último trimestre, após uma alta não revisada de 0,9% no quarto trimestre, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 1,0%. Os custos trabalhistas aumentaram 4,2% na comparação anual, depois de terem subido pela mesma margem no quarto trimestre.

O ECI é visto pelas autoridades como uma das melhores medidas sobre o mercado de trabalho e um indicador do núcleo da inflação, pois se ajusta às mudanças na composição e na qualidade do emprego.

O relatório seguiu os dados da semana passada que mostraram que as pressões dos preços aumentaram no primeiro trimestre. As autoridades do Federal Reserve iniciam dois dias de reunião de política monetária nesta terça-feira. A expectativa é de que o banco central dos EUA deixe sua taxa de juros inalterada na atual faixa de 5,25% a 5,50%, onde se encontra desde julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)