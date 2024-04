Charles III retoma eventos públicos com ida a centro de câncer

LONDRES, 30 ABR (ANSA) - O rei Charles III, diagnosticado com um câncer não especificado, voltou a público nesta terça-feira (30) para o seu primeiro compromisso externo oficial depois de meses de ausência e após seus médicos descreverem os resultados de seus exames como "encorajadores" O monarca de 75 anos reabriu a agenda pública com uma visita ao centro de tratamento de câncer do hospital universitário Macmillan Cancer Centre, em Londres, acompanhado de sua esposa, a rainha consorte Camilla.

"Você não está sozinho", afirmaram os fãs após o rei chegar no centro médico, onde a programação inclui conversas com pacientes, médicos e enfermeiros.

Hoje cedo, o Palácio de Buckingham já havia anunciado a retomada parcial dos compromisso internos com convidados individuais ou eventos familiares, como a missa de Páscoa, nos últimos meses.

Segundo especialistas, a escolha feita por Charles III para retomar suas atividades no hospital representa um gesto de solidariedade para com outras pessoas doentes e de apoio a campanhas de prevenção ou tratamento precoce de tumores.

Charles interrompeu as suas atividades públicas no início de fevereiro, quando o palácio revelou seu problema de saúde depois de uma cirurgia de próstata. No entanto, ele continuava realizando suas funções de forma mais privada. (ANSA).

