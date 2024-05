Neto leva avó com demência para ver casa após enchente: 'Quem arrancou?'

Do UOL, São Paulo

Um morador de Arroio do Medo (RS) levou a avó de 92 anos para ver a casa que foi destruída após as enchentes.

O que aconteceu

Guilherme Pfluckseder mostrou os escombros da casa onde moravam para a idosa. O neto cuida de Elma, que foi diagnosticada com demência vascular cerebral.

''Quem arrancou?'', pergunta a avó para o neto ao ver a residência no chão. ''A enchente'', respondeu o neto chorando. ''E a nossa casa, e agora?'', questiona. ''Prometo para a senhora que tudo vai dar certo'', diz Guilherme emocionado.

''Hoje vim aqui para me despedir do meu sonho'', mostra Guilherme durante gravação. O vídeo circulou pelas redes sociais e algumas pessoas decidiram criar uma vaquinha para reconstruir a moradia, que já conta com R$ 53 mil.

Com a inundação, eles também dizem ter perdido a cama adaptada, a cadeira de rodas e de banho da idosa. ''Dói ver tudo no chão, coberto de lama, tudo aquilo que levamos anos para conquistar'', conta Daniele Feil, mãe dos filhos de Guilherme.