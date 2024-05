Petrobras demite 20 profissionais ligados ao ex-CEO Jean Paul Prates

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira que foram destituídos 20 profissionais cujos contatos de trabalho estavam diretamente vinculados ao mandato do ex-presidente Jean Paul Prates, conforme procedimento padrão da companhia, após ser consultada pela Reuters.

O encerramento antecipado do mandato de Prates, que assumiu a posição no ano passado com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi aprovado pelo conselho na quarta-feira, quando Clarice Coppetti assumiu a posição interina.

Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos da companhia, ficará no cargo de presidente interinamente até a eleição e posse da nova presidente. A ex-diretora-geral da reguladora ANP, Magda Chambriard, foi indicada governo para a posição.

(Por Marta Nogueira)