Diretora do Fed reitera disposição para elevar juros se for necessário

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman repetiu nesta sexta-feira sua opinião de que a inflação cairá ainda mais com a manutenção da taxa básica, mas disse que não observou nenhuma melhora este ano e continua disposta a aumentar os juros caso o progresso no controle dos índices de preços pare ou se reverta.

"Depois de observar um progresso considerável na desaceleração da inflação no ano passado, ainda não observamos nenhum progresso adicional neste ano", disse Bowman em comentários para a Associação de Banqueiros da Pensilvânia.

"Embora a postura atual da política monetária pareça estar em um nível restritivo, continuo disposto a aumentar a taxa básica em uma reunião futura, caso os dados recebidos indiquem que o progresso da inflação estagnou ou se inverteu."

Os comentários de Bowman nesta sexta-feira, notavelmente, não mencionaram dados recentes, inclusive sobre a inflação de preços ao consumidor, que esta semana fizeram com que alguns analistas, mas não muitos formuladores de política monetária, parecessem um pouco mais otimistas em relação à trajetória da inflação rumo à meta de 2% do Fed.

"Permanecerei cautelosa em minha abordagem para considerar futuras mudanças na postura da política monetária", disse Bowman.

