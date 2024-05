Quatro mortos, incluindo três estrangeiros, em um tiroteio no Afeganistão

"Três estrangeiros e um afegão foram mortos a tiros" no final da tarde desta sexta-feira (17) em Bamiyan, uma cidade turística no centro do Afeganistão, disse à AFP o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

Além dos quatro mortos, quatro estrangeiros e três afegãos ficaram feridos no ataque, acrescentou o porta-voz, informando ainda que quatro suspeitos foram detidos, mas sem especificar as nacionalidades das vítimas estrangeiras.

