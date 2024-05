Homens armados matam três turistas estrangeiros na província de Bamyan, no centro do Afeganistão

Por Mohammad Yunus Yawar e Charlotte Greenfield

CABUL (Reuters) - Três turistas estrangeiros e um cidadão afegão foram mortos por homens armados na província de Bamyan, no centro do Afeganistão, nesta sexta-feira, informou o Ministério do Interior Taliban.

Quatro estrangeiros e três afegãos também ficaram feridos no ataque, quando homens armados abriram fogo, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qaniee. Quatro pessoas foram presas, disse ele.

A nacionalidade dos turistas e a identidade dos agressores não ficaram imediatamente claras.

A montanhosa Bamyan abriga um patrimônio mundial da Unesco e os restos de duas estátuas gigantes de Buda explodidas pelo Taliban durante seu governo anterior, em 2001.

Desde que assumiram o controle do Afeganistão em 2021, os talibans prometeram restaurar a segurança e incentivar um número pequeno, mas crescente, de turistas que chegam ao país. São vendidos ingressos para acessar as estátuas de Buda.

O ataque desta sexta-feira foi um dos mais graves contra cidadãos estrangeiros desde que as forças estrangeiras deixaram o país e o Taliban assumiu o controle em 2021.

O Estado Islâmico reivindicou um ataque que feriu cidadãos chineses em um hotel popular entre os empresários chineses em Cabul em 2022.

(Reportagem de Mohammad Yunus Yawar em Cabul e Charlotte Greenfield em Delhi)