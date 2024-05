Premiê da Eslováquia passa por cirurgia e segue em estado grave

BRASTISLAVA, 17 MAI (ANSA) - O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que está hospitalizado em estado grave de saúde após ter sido alvo de um ataque a tiros, precisou passar por uma nova cirurgia em Banská Bystrica.

O Ministro da Defesa da nação, Robert Kalinak, afirmou em uma coletiva de imprensa que o chefe de governo foi submetido a uma intervenção cirúrgica que durou por volta de duas horas e meia.

Kalinak ainda informou que as condições de Fico são "estáveis, mas ainda muito graves". Além disso, o ministro revelou que assumirá interinamente as funções de premiê do país.

Já Miriam Lapunikova, diretora do hospital eslovaco, detalhou que a operação foi realizada para retirar os tecidos necróticos deixados pelo ferimento mais grave sofrido pelo político.

A mulher de Fico, Katarina Szalayova, e seu filho, Michal, visitaram o chefe de governo no hospital, bem como o presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, informou o tabloide Novy Cas.

A polícia realizou uma busca na casa do autor do ataque contra Fico, em Levice, e permaneceu na residência de Jurai Cintula, de 71 anos, por algumas horas. As forças de ordem levaram o computador do agressor e outros materiais.

Cintula, que usou uma pistola CZ75, de produção tcheca, para atirar em Fico, afirmou que sua intenção era machucar o premiê e não matá-lo. O idoso tinha a arma de forma legal, pois já havia trabalhado como segurança.

O homem, que está preso preventivamente, é acusado de tentativa de homicídio premeditado e comparecerá a um tribunal no próximo sábado (18). Cintula corre o risco de pegar 25 anos de detenção ou até mesmo prisão perpétua. (ANSA).

