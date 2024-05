Itália confirma multa de 450 mil euros ao Google

ROMA, 17 MAI (ANSA) - O Tribunal Administrativo Regional (TAR) do Lazio confirmou a multa de 450 mil euros (R$ 2,4 milhões) aplicada por uma associação italiana ao Goggle por violar uma norma do país europeu sobre a proibição de publicidade de jogos de azar no YouTube.

Os magistrados rejeitaram o pedido de medidas cautelares da gigante norte-americana.

A polêmica está centrada nos vídeos publicados no YouTube, que é de propriedade do Google, do criador de conteúdos Spike.

A norma foi estabelecida pela Autoridade Italiana de Concorrência e Garantia de Mercado (Agcom) em 2018.

Os juízes determinaram que o Google "não provou a existência de elementos capazes de excluir a sua culpa" no episódio.

(ANSA).

