Estados disponibilizam 27 bombas para tirar água da região de Porto Alegre

Do UOL, em São Paulo

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (17) a transferência de 27 bombas de outros estados ao Rio Grande do Sul para retirar a água da região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Equipamentos vão atender as cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. O anúncio foi feito pelo ministro Paulo Pimenta, autoridade federal escolhida por Lula (PT) para representar a União no Rio Grande do Sul.

As bombas serão enviadas por três estados. Segundo o ministro Waldéz Goes (Desenvolvimento Regional), duas delas já chegaram ao Rio Grande do Sul e outras duas devem chegar ainda nesta sexta (17).

São Paulo: 18 bombas da Sabesp

Ceará: 8 bombas

Alagoas: 1 bomba que faz a transposição do rio São Francisco

O chefe do Desenvolvimento Regional afirmou que também há negociações para trazer mais equipamentos de Pernambuco.

Saúde orienta reforço na vacinação

Aumento de doenças respiratórias. O secretário de atenção especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, também participou da entrevista nesta sexta e afirmou que o sistema público de saúde tem registrado um aumento na incidência de doenças respiratórias nas cidades atingidas pelas chuvas. Ele não informou números.

Leptospirose não preocupa no momento. Massuda disse que há também um aumento nas doenças gastrointestinais e em casos de lesões de pele, ambos em decorrência das enchentes. Ele disse, porém, que ainda não se verificou nenhum aumento expressivo na incidência de casos de dengue e de leptospirose — infecção a partir do contato com a urina de animais, principalmente ratos.

Orientação para vacinação. Massuda reforçou a necessidade de vacinação nas regiões afetadas. Segundo ele, a recomendação é de priorizar as doses contra influenza, covid-19, hepatite A, tétano e raiva.

Ajuda nacional para ações de alta e média complexidade. Massuda afirmou ainda que o Ministério disponibilizará R$ 30 milhões para o custeio de ações de alta e média complexidade, que atenderão Porto Alegre e outros dez municípios gaúchos.

Visitas de ministros ao RS. Pimenta informou que vários ministros irão ou voltarão ao Rio Grande do Sul nas próximas duas semanas: Nísia Trindade (Saúde), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Renan Filho (Transportes). Na quarta-feira (22), também será feita uma reunião para falar sobre o turismo do estado.