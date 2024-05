Primeira carga de doações de Portugal ao RS chega ao Brasil; veja

Doações de Portugal e dos Estados Unidos devem chegar nos próximos dias ao Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Primeira carga chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Um avião da Latam transportou 300 kg de doações de cidadãos portugueses e da comunidade brasileira em Portugal para o Rio Grande do Sul. Há, principalmente, cobertores e roupas de frio. Os outros lotes continuarão sendo enviados do país por via aérea e marítima nos próximos dias.

Carga de Portugal deve chegar a Canoas (RS) no sábado (18). A Latam também realizará o transporte, com destino à Base Aérea da cidade.

Donativos dos EUA já são nove toneladas. Materiais diversos arrecadados nos Estados Unidos estão armazenados em cinco armazéns portuários em Miami, e virão ao Brasil por via marítima. A empresa Maersk é responsável pela inspeção e envio.

Doações enviadas não serão taxadas pela Receita. Para esses casos, o órgão aplicará a "Receita Via Rápida", que permitirá a chegada mais veloz das doações ao RS, mesmo sendo mercadoria vinda de outros países.