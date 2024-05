Gaza começa a receber ajuda humanitária em píer construído pelos EUA

GAZA (Reuters) - A Faixa de Gaza começou a receber ajuda humanitária, nesta sexta-feira, por meio de um píer construído pelos Estados Unidos, em um momento no qual Israel está sob pressão global para permitir que mais suprimentos cheguem ao enclave costeiro cenário de uma guerra de forças israelenses contra militantes palestinos do Hamas, em meio ao crescimento da fome.

O píer temporário flutuante foi pré-montado no porto israelense de Ashdod e colocado no lugar na quinta-feira, na costa de Gaza, que não tem uma infraestrutura portuária própria. O Comando Central dos EUA afirmou, contudo, que nenhum soldado do país desembarcou. “Esse é um esforço contínuo e multinacional para entregar mais ajuda aos civis palestinos, e envolverá produtos de auxílio doados por muitos países e organizações humanitárias”, afirmou o Comando Central dos EUA em comunicado.

Após meses de discussão, a Organização das Nações Unidas (ONU) “concordou em apoiar o recebimento e a logística para envio de ajuda para dentro da Faixa de Gaza a partir da doca flutuante, contanto que isso respeite a neutralidade e a independência das operações humanitárias”, disse nesta sexta-feira o vice-porta-voz da ONU, Farhan Haq. A ajuda que chegará ao píer virá por via de um corredor marítimo que começa no Chipre, onde será inspecionada por Israel. O Reino Unido disse nesta sexta-feira que entregou sua primeira remessa de ajuda pelo píer. O Programa Mundial de Alimentos da ONU terá alguns funcionários próximos ao píer para coordenar a distribuição da ajuda -- usando terceiros -- na Faixa de Gaza, disse uma autoridade da ONU que não quis se identificar. A ONU, contudo, continua sustentando que as remessas por terra são o jeito “mais viável, efetivo e eficiente” de tentar combater a crise humanitária no enclave, que possui 2,3 milhões de habitantes. “Dadas as imensas necessidades em Gaza, a doca flutuante tem o objetivo de complementar a atual entrada de ajuda via terra na Faixa de Gaza, incluindo as passagens de Rafah, Kerem Shalom e Erez. Ela não vai substituir qualquer posto fronteiriço”, afirmou Haq. A operação do píer deve custar 320 milhões de dólares e envolver 1.000 soldados norte-americanos, afirmaram à Reuters um oficial da Defesa e uma fonte próxima ao assunto. Uma nova onda de conflitos criou ainda mais necessidades, com centenas de milhares de pessoas desalojadas pela guerra e que se abrigaram em Rafah, no sul do enclave, tendo que se deslocar para o centro do território para se antecipar a um ataque israelense na cidade. Israel diz estar intensificando os esforços humanitários, e os militares do país afirmaram que 365 caminhões entraram por meio das fronteiras de Kerem Shalom e Erez na quinta-feira com farinha e combustível. Centenas de barracas também foram entregues para quem deixou Rafah em direção a Al-Mawasi, que foi declarada por Israel como uma zona humanitária. A ONU disse na quinta-feira que “já há dias que as passagens fronteiriças no sul de Gaza foram fechadas, falta segurança para acessá-las e que não são logisticamente viáveis”. A entidade disse que pelo menos 500 caminhões de ajuda e produtos são necessários todos os dias na Faixa de Gaza. Em abril, a ONU afirmou que a média foi de 189 por dia, o maior volume desde o início da guerra. Autoridades dos EUA afirmam que o píer tem capacidade inicial de 90 caminhões por dia, mas que o número pode chegar a 150. (Reportagem de Clauda Tanios, James Mackenzie, Michelle Nichols e Emma Farge)

((Tradução Redação Rio de Janeiro))

REUTERS PF