Iene salta em relação ao dólar por suspeita de intervenção

Por Rae Wee e Vidya Ranganathan

(Reuters) - O iene deu um salto repentino em relação ao dólar nesta segunda-feira, com os operadores citando intervenção de compra de ienes pelas autoridades japonesas para tentar sustentar uma moeda que está definhando em níveis vistos pela última vez há mais de três décadas.

O dólar caiu acentuadamente para 155,01 ienes, de um pico de 160,245 mais cedo no dia. Fontes bancárias disseram que os bancos japoneses teriam vendido dólares por ienes.

Há semanas, os investidores aguardam qualquer sinal de ação de Tóquio para sustentar uma moeda que caiu 11% em relação ao dólar até agora neste ano. O iene recuou para as mínimas de 34 anos, apesar de o banco central ter acabado com as taxas de juros negativas em um movimento histórico no mês passado.

Operadores cambiais apostam que, apesar da mudança, os juros japoneses permanecerão baixos por algum tempo, em contraste com os custos de empréstimo relativamente altos dos Estados Unidos.

O principal diplomata cambial do Japão, Masato Kanda, recusou-se a comentar quando questionado se as autoridades fizeram alguma intervenção.

"Não vou comentar agora", disse Kanda, vice-ministro das Finanças para assuntos internacionais, a repórteres.

O Ministério das Finanças do Japão não estava imediatamente disponível para comentários, já que os mercados do país estão fechados devido a um feriado nesta segunda-feira.

"A medida de hoje, se representar uma intervenção das autoridades, provavelmente não será medida única", disse Nicholas Chia, estrategista macro do Standard Chartered Bank.

"Provavelmente, podemos esperar mais por vir do ministério se o USD-JPY chegar a 160 novamente. De certa forma, o nível de 160 representa o limiar da dor ... para as autoridades."

Um iene mais fraco é bom para os exportadores japoneses, mas é uma dor de cabeça para as autoridades já que aumenta os custos de importação, aumenta as pressões inflacionárias e pressiona as famílias.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse em uma coletiva de imprensa após reunião na semana passada que a política monetária não tem como alvo direto a taxa de câmbio, embora a volatilidade dela possa ter um impacto econômico significativo.

O iene se moveu cerca de 3,5 ienes, entre 158,445 e 154,97, na sexta-feira, com os operadores externando sua decepção depois que o Banco do Japão manteve a política monetária e ofereceu poucas pistas sobre a redução de suas compras de títulos do governo japonês - um movimento que poderia ajudar a colocar um piso sob o iene.

O iene tem estado sob pressão já que as taxas de juros dos EUA subiram e as do Japão permaneceram próximas de zero, fazendo com que o dinheiro saísse do iene e fosse para ativos de maior rendimento.

A diferença entre os rendimentos dos títulos do governo dos EUA e do Japão para o prazo de 10 anos é de cerca de 375 pontos básicos.

"Se é de fato uma intervenção, só saberemos mais tarde", disse Mahjabeen Zaman, chefe de pesquisa cambial do ANZ em Sydney.

"Em intervenções anteriores, vimos que a resposta imediata do iene é que ele se move alguns ienes, mas depois volta a ser negociado em linha com os fundamentos e acho que o maior impulsionador do dólar/iene são os diferenciais de rendimento entre os EUA e o Japão."

(Reportagem adicional de Ankur Banerjee, Stella Qiu, Tom Westbrook, Takaya Yamaguchi e Leika Kihara)