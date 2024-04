Humza Yousaf deixa cargo de premiê da Escócia em impulso ao Partido Trabalhista

Por Alistair Smout e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - O líder da Escócia, Humza Yousaf, renunciou nesta segunda-feira, abrindo ainda mais a porta para que o Partido Trabalhista, de oposição no Reino Unido, recupere terreno em seu antigo coração escocês durante uma eleição nacional que deverá ser realizada neste ano.

Yousaf disse que estava deixando o cargo de líder do Partido Nacional Escocês (SNP), pró-independência, e de primeiro-ministro do governo descentralizado da Escócia, depois de uma semana de caos desencadeado pela desistência de um acordo de coalizão com os Verdes da Escócia.

Em seguida, ele não conseguiu obter apoio suficiente para sobreviver a um voto de desconfiança contra ele, previsto para esta semana.

Ao renunciar pouco mais de um ano depois de substituir Nicola Sturgeon como primeiro-ministro e líder do SNP, Yousaf disse que era hora de outra pessoa liderar a Escócia.

"Concluí que a reparação de nosso relacionamento através da divisão política só pode ser feita com outra pessoa no comando", disse Yousaf, acrescentando que continuaria até que um sucessor fosse escolhido em uma disputa de liderança do SNP.

Yousaf encerrou abruptamente um acordo de compartilhamento de poder entre o SNP, pró-independência, e o Partido Verde, após uma desavença sobre as metas de mudança climática.

O SNP está perdendo apoio popular após 17 anos à frente do governo escocês. Neste mês, a empresa de pesquisas YouGov disse que o Partido Trabalhista ultrapassou o SNP nas intenções de voto para uma eleição em Westminster pela primeira vez em uma década.

O ressurgimento dos trabalhistas na Escócia aumenta o desafio enfrentado pelo Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que está muito atrás dos trabalhistas nas pesquisas de opinião em todo o Reino Unido.

O Parlamento escocês agora tem 28 dias para escolher um novo primeiro-ministro antes que uma eleição seja forçada, com o ex-líder do SNP John Swinney, e a ex-rival de Yousaf na liderança, Kate Forbes, vistos como possíveis sucessores.

Se o SNP não conseguir encontrar um novo líder para obter apoio no Parlamento, será realizada uma eleição na Escócia.