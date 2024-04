Bombardeio russo com mísseis deixa dois mortos em cidade ucraniana de Odessa

Um bombardeio russo com mísseis deixou pelo menos dois mortos, nesta segunda-feira (29), na cidade ucraniana de Odessa, no Mar Negro, informou o governador.

"Infelizmente, um bombardeio russo com mísseis deixou dois mortos. Oito pessoas têm feridas de diversas gravidades, incluindo um menor de 12 anos", declarou no Telegram o governador de Odessa, Oleg Kiper.

Odessa, um porto do sudoeste da Ucrânia, é vital para as exportações e alvo habitual de bombardeios com mísseis e drones.

