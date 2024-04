Fávaro: Lançamento do BNDES está na linha dos juros compatíveis para repactuar dívida

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, enalteceu em seu discurso na Agrishow a nova linha de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciada na abertura da feira. O diretor financeiro e de crédito digital do BNDES, Alexandre Abreu, acrescentou ainda que a nova linha pode ser usada para custeio, investimento, armazenagem, capital de giro e repactuação de dívidas, em dólar ou real. Em sua fala, Fávaro lembrou ainda da situação difícil dos agricultores brasileiros, que lidam com problemas climáticos e preços de grãos mais baixos.

"Em 2023 tivemos as taxas de juros mais horríveis da história do nosso País", lembrou Fávaro. "Vamos buscar uma equalização dos juros ainda maior", prometeu o ministro. Em coletiva com jornalistas acrescentou também que o novo Plano Safra deve ter juros menores do que o do ano passado. O ministro não abriu valores, mas considera que o valor também deva ser recorde.

"Os juros ainda são altos, mas estão caindo e haverá equalização no Plano Safra", completou o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. "Vamos trabalhar firme para termos o melhor plano safra e estimular o setor."

Alckmin disse ainda que deverão haver novas viagens para abertura de mercado no próximo mês. Entre os destinos, estarão Arábia Saudita e China, e a jornada deve incluir ainda outros ministros como Fávaro e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O vice-presidente também citou a Reforma Tributária como forma de trazer mais eficiência econômica para o setor.