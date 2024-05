Bombeiros combatem incêndios que ameaçam cidade no oeste do Canadá

Por Ismail Shakil

OTTAWA (Reuters) - Bombeiros combateram um grande incêndio nesta segunda-feira que está se dirigindo a uma remota cidade no oeste do Canadá, com ventos e condições secas ameaçando espalhar ainda mais as chamas, afirmou uma ministra da província.

A cidade de Fort Nelson, na Colúmbia Britânica, em grande parte esvaziada, está na trajetória de um dos primeiros grandes incêndios da temporada, que se espalhou por 10.000 hectares no oeste do Canadá e está enviando nuvens de fumaça para cinco províncias, além de partes do norte dos Estados Unidos.

Bowinn Ma, ministra da administração de emergência e prontidão climática de Colúmbia Britânica, disse que as condições no norte da província do Pacífico -- uma região que inclui Fort Nelson -- são extremamente desafiadoras.

“Sem grandes chuvas na previsão do tempo e ventos que podem se intensificar a qualquer momento, nós… estamos extremamente preocupados”, disse, em um briefing televisionado. “Podemos começar a ver uma atividade volátil de incêndios no fim da tarde”.

O incêndio, que começou na sexta-feira, cobriu 5.280 hectares e chegou a 2,5 kms ao oeste de Fort Nelson na manhã de segunda-feira.

Após sua pior temporada de incêndios no ano passado, o Canadá passou por um dos seus invernos mais quentes, com pouca ou nenhuma neve em muitas áreas, o que aumentou os temores de que um verão quente possa provocar incêndios em florestas e terras selvagens, em meio a uma contínua seca.

(Reportagem de Ismail Shakil e Nia Williams)