Americano Jesse Marsch é o novo técnico da seleção do Canadá

O americano Jesse Marsch foi anunciado nesta segunda-feira (13) como novo técnico da seleção do Canadá, adversário da Argentina no jogo de abertura da Copa América, no dia 20 de junho.

"Marsch chega imediatamente com contrato até o final de julho de 2026", informou a federação canadense de futebol (Canada Soccer) em comunicado.

Desta forma, além da Copa América, o técnico ficará à frente da equipe na Copa Ouro da Concacaf em 2025 e na Copa do Mundo de 2026, que o Canadá vai sediar em conjunto com México e Estados Unidos.

Marsch, de 50 anos, estava livre no mercado desde que foi demitido do Leeds United da Inglaterra em fevereiro de 2023.

Antes, ele passou por RB Salzburg e foi duas vezes campeão do Campeonato Austríaco e da Copa da Áustria (2020 e 2021).

"Esta equipe vai empolgar toda a comunidade canadense. Vamos jogar com força e inspiração e vamos dar tudo. Estou ansioso para começar", afirmou o técnico em uma conversa por telefone com o secretário-geral da Canada Soccer, Kevin Blue, publicada em vídeo pela conta da seleção canadense no X (antigo Twitter).

