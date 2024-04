Liverpool empata com West Ham e praticamente dá adeus ao título da Premier League

O Liverpool voltou a perder pontos neste sábado ao empatar em 2 a 2 em sua visita ao West Ham, e quase se despediu do título da Premier League, faltando três rodadas para o final da temporada dos 'Reds', que está em terceiro atrás de Arsenal e Manchester City.

Depois de dois empates e duas derrotas em cinco jogos no campeonato inglês, o Liverpool soma 75 pontos, enquanto o Arsenal tem 77 e o Manchester City 76, com um e dois jogos pendentes, respectivamente.

O calendário também não dá muito otimismo para a equipe comandada por Jurgen Klopp, com partidas contra Tottenham, Aston Villa e Wolverhampton.

Em Londres, o Liverpool não contou com a sorte ao ter um pênalti anulado pelo VAR devido a um leve impedimento do atacante colombiano Luis Díaz, que mais tarde mandaria uma bola na trave do gol defendido pelo francês Alphonse Areola (40').

E como tem acontecido nas últimas semanas, os seus méritos ofensivos foram ofuscados pela sua fragilidade na defesa, especialmente em lances de bola parada.

Jarrod Bowen deu uma bela cabeçada num escanteio (43'), chegando abrindo o placar e chegando a 16 gols na Premier League, 20 contando todas as competições.

O Liverpool respondeu com um chute de Andy Robertson (48') de dentro da área após um passe de Díaz. Os Hammers adormeceram após passarem pelo vestiário e aos 65 minutos o Liverpool marcou, com o holandês

Os 'Hammers' diminuíram o ritmo após o intervalo e aos 65 minutos o Liverpool marcou, por meio do holandês Cody Gakpo que deu um chute que desviou em dois zagueiros.

Mas na reta final uma cabeçada de Michail Antonio (77'), sozinho na área, deu o empate ao West Ham e tirou dois pontos dos 'Reds', que seriam fundamentais na luta pelo título da Premier League.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação

- Sábado:

West Ham - Liverpool 2 - 2

Newcastle - Sheffield United

Manchester United - Burnley

Fulham - Crystal Palace

Wolverhampton - Luton Town

(13h30) Everton - Brentford

(16h00) Aston Villa - Chelsea

- Domingo:

(10h00) Tottenham - Arsenal

AFC Bournemouth - Brighton

(12h30) Nottingham - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 77 34 24 5 5 82 26 56

2. Manchester City 76 33 23 7 3 80 32 48

3. Liverpool 75 35 22 9 4 77 36 41

4. Aston Villa 66 34 20 6 8 71 50 21

5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16

6. Manchester United 53 33 16 5 12 51 50 1

7. Newcastle 50 33 15 5 13 69 54 15

8. West Ham 49 35 13 10 12 56 65 -9

9. Chelsea 47 32 13 8 11 61 57 4

10. AFC Bournemouth 45 34 12 9 13 49 60 -11

11. Brighton 44 33 11 11 11 52 54 -2

12. Wolverhampton 43 34 12 7 15 46 54 -8

13. Fulham 42 34 12 6 16 50 54 -4

14. Crystal Palace 39 34 10 9 15 44 56 -12

15. Brentford 35 34 9 8 17 52 59 -7

16. Everton 33 34 11 8 15 36 48 -12

17. Nottingham 26 34 7 9 18 42 60 -18

18. Luton Town 25 34 6 7 21 47 75 -28

19. Burnley 23 34 5 8 21 37 69 -32

20. Sheffield United 16 34 3 7 24 33 92 -59

./bds/jta/pm/aam

© Agence France-Presse