Wall St avança antes de comentários de autoridades do Fed; Dow se aproxima de 40.000 pontos

Por Sruthi Shankar e Shristi Achar A

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiam nesta sexta-feira, com os investidores aguardando comentários de autoridades do Federal Reserve para obter mais clareza sobre a trajetória da política monetária dos EUA depois que os dados econômicos desta semana apoiaram as apostas de cortes na taxa de juros.

Os índices de Wall Street estão se aproximando de máximas recordes após vendas generalizadas no mês passado, já que uma série de dados econômicos apontou para um esfriamento do mercado de trabalho dos EUA, aumentando as expectativas de que o Fed cortará os custos dos empréstimos mais de uma vez este ano.

Uma temporada de balanços muito melhor do que a esperada também ajudou a colocar o índice de referência S&P 500 e o Nasdaq Composite no caminho de sua terceira semana consecutiva de ganhos.

O Dow Jones subiu pela oitava sessão consecutiva, sua mais longa série de ganhos diários desde dezembro, e avança para uma quarta semana de ganhos.

O índice de blue-chips também estava se aproximando do patamar de 40.000 pontos pela primeira vez.

"Este é o ponto clássico em que más notícias são boas notícias, porque os dados de emprego das duas últimas semanas foram o que o Fed finalmente estava buscando", disse Hugh Anderson, diretor administrativo da HighTower Advisors.

"É claro que isso não é bom para quem está procurando emprego, mas cria um ambiente otimista para o mercado, porque agora eles estão buscando cortes nas taxas de juros."

Atualmente, operadores estão prevendo cortes de 45 pontos-base nos juros até o final de 2024, de acordo com a ferramenta de probabilidades do LSEG, com o primeiro de 25 pontos-base previsto para setembro.

Embora a maioria das autoridades do Fed tenha reiterado que o próximo movimento será um corte nos juros, ainda há dúvidas sobre quando a flexibilização começará.

Há uma incerteza "considerável" sobre a direção que a inflação dos EUA tomará nos próximos meses, disse a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, na quinta-feira.

Os discursos de uma série de autoridades do Fed - o presidente de Minneapolis, Neel Kashkari; a presidente de Dallas, Lorie Logan; e o vice-chair de supervisão, Michael Barr - poderão oferecer mais pistas sobre a trajetória dos juros.

O Dow Jones subia 0,33%, a 39.517,40 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,31%, a 5.230,45 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,34%, a 16.401,91 pontos.