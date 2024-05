Forças russas atacam região ucraniana de Kharkiv e abrem nova frente

Por Sergiy Karazy e Tom Balmforth e Yuliia Dysa

KIEV (Reuters) - As forças russas lançaram um ataque terrestre blindado na sexta-feira perto da segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, no nordeste do país, e fizeram pequenas incursões, abrindo uma nova frente em uma guerra que há muito tempo é travada no leste e no sul.

A Ucrânia enviou reforços enquanto os combates se intensificavam nas áreas de fronteira da região, informou o Ministério da Defesa, acrescentando que a Rússia havia bombardeado a cidade fronteiriça de Vovchansk com bombas aéreas guiadas e artilharia.

"A Rússia iniciou uma nova onda de ações contraofensivas nessa direção", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy em uma coletiva de imprensa em Kiev. "Agora há uma batalha feroz nessa direção."

A Ucrânia havia alertado sobre o acúmulo de tropas russas na área, potencialmente sinalizando os preparativos para uma ofensiva ou um esforço para desviar e prender defensores ucranianos, que estão sobrecarregados e em menor número. Não ficou claro se Moscou desenvolveria o ataque.

Zelenskiy disse que a Rússia poderia estar preparando uma grande ofensiva nesta primavera ou verão do hemisfério norte. As forças de Kiev estavam preparadas para enfrentar o ataque de sexta-feira, mas Moscou poderia enviar mais soldados para a região, disse ele aos repórteres.

"Aproximadamente às 5h da manhã, houve uma tentativa do inimigo de romper nossa linha defensiva sob a cobertura de veículos blindados", afirmou o Ministério da Defesa.

"Até o momento, esses ataques foram repelidos; as batalhas de intensidade variável continuam."

O governador da região de Kharkiv disse que a extensão da fronteira e os assentamentos nela existentes eram uma "zona cinzenta" e confirmou a ocorrência de combates ativos.

Uma fonte militar ucraniana sênior, que não quis ser identificada, declarou que as forças russas avançaram 1 km dentro da fronteira ucraniana perto de Vovchansk.

A fonte disse que as forças russas pretendiam empurrar as tropas ucranianas até 10 km para dentro da Ucrânia, como parte de um esforço para criar uma zona de proteção, mas que as tropas de Kiev estavam tentando contê-las.

Não houve comentário imediato da Rússia.

Pelo menos dois civis foram mortos e outros cinco ficaram feridos durante um forte bombardeio russo nos assentamentos da fronteira, disse Oleh Synehubov, governador da região de Kharkiv.

"Tudo o que o inimigo pode fazer é atacar em certos grupos pequenos, que podem ser chamados de grupos de sabotagem e reconhecimento ou qualquer outra coisa, e testar as posições de nossos militares", disse ele na televisão.