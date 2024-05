Turnê leva melhor da ópera italiana ao interior de São Paulo

SÃO PAULO, 10 MAI (ANSA) - Pelo quinto ano consecutivo, o estado de São Paulo recebe uma turnê de ópera italiana que, entre maio e agosto, percorrerá 18 cidades paulistas.

A iniciativa é promovida pelo Consulado-Geral da Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, em colaboração com a Cia Ópera São Paulo, como parte do projeto "A Caminho do Interior".

Neste ano, quando o Brasil celebra o 150º aniversário da imigração italiana, a turnê inclui "Suor Angelica", de Giacomo Puccini, e trechos de "Fígaro, o Barbeiro de Sevilha", de Gioacchino Rossini.

A primeira foi escolhida por ocasião dos 100 anos da morte de Puccini, e a segunda, em homenagem ao mandato de Pesaro, cidade natal de Rossini, como capital italiana da cultura em 2024.

A iniciativa já passou por Campinas, na última quinta-feira (9), e segue para Americana (23/5), Rio Claro (24/5), Araras (26/5), Bragança Paulista (18/6), Espírito Santo do Pinhal (19/6), Tarumã (20/6), Presidente Prudente (21/6), Assis (22/6), Ourinhos (23/6), Leme (12/7), São Paulo (25 e 26/7), Santo André (27 e 28/7), Taubaté (31/7), Jundiaí (3/8), Jacareí (4/8), Ribeirão Preto (23 e 24/8) e Rio Preto (25/8).

"O projeto é uma grande celebração da imigração, tendo como objetivo levar ao interior do estado mais italiano fora da Itália atrações culturais que permitam aos milhares de ítalo-descendentes e amantes da Itália explorar nossa cultura para além dos estereótipos", disse o Consulado. (ANSA).

