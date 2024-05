Aviões da FAB lançam mantimentos de paraquedas em áreas isoladas do RS

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou o lançamento, por via aérea, de cargas com doações para a população que vive em áreas ainda isoladas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O objetivo é atender cidades em que o acesso por terra se tornou inviável devido à obstrução de estradas.

A primeira entrega foi realizada nesta quinta-feira, 10, em São Jerônimo, município que fica às margens do Rio Jacuí, a 80 km de Porto Alegre, e que segue inundado pelas águas.

A carga, contendo 2,4 toneladas de água mineral e cestas básicas foi lançada da aeronave militar e pousou de paraquedas. No solo, o material foi recebido pelas autoridades locais e encaminhado para distribuição.

"É para isso que treinamos e nos mantemos sempre preparados. Realizar missões de lançamento de carga em uma área de difícil acesso é gratificante e denota a capacidade de emprego da aeronave de transporte militar", afirmou o capitão Aviador Kleber Aurelio Saugo, um dos pilotos envolvidos na missão.

Também nesta quinta, outra aeronave lançou um fardo de mantimentos para uma família que estava ilhada próximo ao município de Rio Pardo. O material entregue continha garrafas d'água, alimentos, lanterna e ponchos.

Em sobrevoo, os militares lançaram uma mensagem solicitando que os ilhados sinalizassem, montando no chão um "X" ou um "Y", caso precisassem de suprimentos ou resgate, respectivamente. Neste caso, a família montou um sinal de "X", segundo a FAB.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 400 mil gaúchos foram obrigados a deixar suas casas devido ao desastre climático que atinge o Estado. Ao menos 113 pessoas morreram em consequência dos temporais e outras 134 estão desaparecidas.