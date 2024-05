Cover de Elvis: quem é prefeito que discutiu com ministro de Lula?

Prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, gravou uma ligação com Paulo Pimenta, ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), em que cobrou recursos do governo federal para a reconstrução da cidade gaúcha após as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

Saiba mais sobre o político

Nascido em 3 de maio de 1969, Fabiano Feltrin se apresenta em seu site como "artista, mentor e empresário". Ele administra empresas do setor imobiliário, de eventos e lazer, como por exemplo o Grupo Feltrin, que controla as marcas Feltrin do setor imobiliário; da Lisa Eventos e Entretenimento; e da rede Bob's na Serra Gaúcha.

Feltrin também é um dos sócios responsáveis pelo primeiro Hard Rock Café do Rio Grande do Sul, inaugurado em Gramado em 2018 — no evento de abertura, o empresário realizou uma de suas apresentações como Elvis Presley.

Cover premiado de Elvis Presley. Também de acordo com seu próprio site, ele foi premiado como o melhor cover de Elvis Presley da América do Sul, em concurso realizado no 2º The Sailor Elvis Contest, em 2015.

Venerar este grande artista pra mim significa poder expôr minha paixão por esse grande ídolo.

Fabiano Feltrin em seu site

Antes de entrar na política, também foi presidente de instituições e eventos, como por exemplo a Abradif (Associação Brasileira dos Distribuidores Ford), Fenakiwi 2014 e Projeto Mão Amiga Farroupilha, além de diretor da Expobento - 1999/2001.

Em 2020, foi eleito prefeito do município gaúcho de Farroupilha, localizado a 110 km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com 49,76% dos votos válidos — um total de 20.240 votos. Em 2008, ele já havia sido eleito vice-prefeito da cidade.

Em março, Feltrin deixou o PP, partido pelo qual foi eleito em 2020, e se filiou ao PL em evento que contou com a presença de Jair Bolsonaro. Também neste ano, em mais uma demonstração de apoio, ele compartilhou em suas redes sociais uma mensagem parabenizando o ex-presidente pelo seu aniversário de 69 anos.

O que aconteceu

Fabiano Feltrin gravou uma ligação com o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) Paulo Pimenta. Nela, o prefeito de Farroupilha cobrou recursos do governo federal para a reconstrução da cidade gaúcha após as enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

A ligação foi divulgada em publicação no Instagram. Em conversa no viva voz, Feltrin altera o tom de voz e questiona se o ministro estaria "ligando para xingar". Vídeo está sendo compartilhado por políticos de oposição a Lula.

O contato de Pimenta teria acontecido após um áudio do prefeito viralizar nas redes sociais. Nele, Feltrin fazia denúncias sobre uma suposta falta de recursos destinados aos municípios gaúchos por parte do governo federal.

Ontem, o presidente Lula (PT) criticou as pessoas que têm espalhado fake news sobre a tragédia no RS. Em meio à tragédia no estado, o governo anunciou 12 medidas econômicas de concessão de crédito e antecipação de benefícios para socorro do Rio Grande do Sul, totalizando quase R$ 51 bi em benefícios.