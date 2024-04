Feira Envase Brasil gera R$ 125 milhões em negócios

BENTO GONÇALVES, 27 ABR (ANSA) - A primeira edição da feira Envase Brasil sob gestão do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), realizada entre 23 e 25 de abril, gerou R$ 125 milhões em novos negócios, reforçando o papel da Serra Gaúcha como líder na exportação de máquinas para a indústria de bebidas e alimentos no Rio Grande do Sul, terceiro estado brasileiro que mais vende para o exterior nesse setor.

Em três dias, o evento atraiu mais de 6 mil visitantes qualificados, que prestigiaram mais de 120 expositores. "O CIC-BG, como incentivador do desenvolvimento econômico, mais uma vez imprimiu sua marca ao ser um agente integrador da cadeia do setor, fomentando negócios, ampliando relacionamentos e gerando prospecção", disse o presidente da entidade, Carlos Lazzari.

Muito desses resultados deve-se à relevância das indústrias gaúchas, reconhecidas por sua capacidade tecnológica, inovação e competitividade. Um exemplo disso é a empresa de automação industrial e robótica Dalca Brasil, expositora da 15ª Envase.

A companhia nasceu de uma joint venture com a italiana Casarini Robótica, referência europeia em robotização industrial, parceria que resultou em diversos projetos desenvolvidos no exterior e tropicalizados para atender às necessidades brasileiras.

"Essa colaboração funciona como um diferencial porque nos permite enxergar além dos horizontes, antecipando inovações de que os clientes vão precisar e que, de outra forma, talvez não estivessem ao seu alcance", destaca o CEO da Dalca Brasil, Bruno Dal Fré, acrescentando que a coligação com a Itália agregou competitividade à empresa, capacitando-a para trazer tecnologias disruptivas.

Os expositores também celebraram transações concluídas na feira, como a Luvison Equipamentos para Couro e Líquidos, de Caxias do Sul, que fechou a venda de uma linha de produção completa para uma vinícola do Vale do São Francisco (Bahia).

"Normalmente, a gente não visa o fechamento de negócios na feira, o objetivo é a prospecção. Mas nessa edição da Envase, que para nós foi excelente, tivemos a oportunidade de concretizar essa venda", comentou o diretor da companhia, Antônio Luvison.

Já a Robopac, que faz soluções em envase e embalagem, disse que sua participação no evento "foi além da expectativa".

"Estamos muito satisfeitos com os resultados, recomendando a participação de todos na feira", atestou Judenor Marchioro, diretor-executivo da empresa.

"A feira foi ótima, trouxemos clientes para cá e fechamos alguns negócios que vínhamos fomentando durante o ano", reforçou Miguel Gava, gerente comercial da Mesal, fabricante de máquinas e equipamentos para linhas de envase e paletização.

A Zegla, que produz linhas completas para a indústria de bebidas, afirmou ter se surpreendido "positivamente" com a feira, enquanto a Biotecsul destacou que sua participação foi "um divisor de águas". "Fechamos todos os negócios que estavam planejados. A experiência foi tão positiva que já confirmamos presença na edição de 2026", garantiu a diretora-executiva da empresa de biotecnologia, Cláudia Stefenon.

A Envase Brasil também contou com 13 palestras e sete workshops, reunindo mais de 20 nomes de diversos setores, com destaque para o especialista italiano em agroturismo Fausto Faggioli, que apresentou cases de seu país, referência mundial na atividade, no Meeting Wine Experience. "As pessoas estão mais ligadas às emoções, às sensações das experiências. Não é só o que você me oferece, mas o que me faz sentir", disse.

Com a riqueza de sua programação, a Envase Brasil deu uma contribuição "valiosa" para a internacionalização da Serra Gaúcha, na avaliação do Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso. "É uma região cada vez mais conhecida e com potencial evidenciado no exterior. Tenho certeza que a Itália pode colaborar cada vez mais, desenvolvendo ainda mais a ligação histórica que une o país ao estado", afirmou.

Em 2026, a Envase Brasil está confirmada para ocorrer de 14 a 16 de abril, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. (ANSA).

