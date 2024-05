Aurus Senat: conheça 'Rolls-Royce russo' que Putin ganhou para novo mandato

A limusine russa Aurus Senat teve um facelift em sua nova versão, que foi recebida pelo presidente Vladimir Putin para a cerimônia de posse de seu novo mandato - que teve a legitimidade das respectivas eleições questionada.

Além do visual atualizado, que mantém clara inspiração nos carros da britânica Rolls-Royce, o Aurus Senat também recebeu novas tecnologias na parte de dentro. O veículo de luxo só entrará em produção seriada em 2025 - portanto, hoje não pode ser adquirido por cidadãos "comuns".

Como é a limusine de Putin

Por fora, o modelo possui uma nova grade com suas colunas verticais mais espaçadas e uma nova decoração na parte superior. O contorno na parte inferior agora também se estende para fora em cada lado, acentuando as entradas de ar laterais.

Os faróis também mudaram, agora com luzes de LED em forma de L. Na traseira, as lanternas retangulares têm uma faixa cromada se estendendo por toda a largura do carro.

Imagem: Divulgação

Por dentro, há uma nova central multimídia, com tela sensível ao toque personalizável. Há câmeras por todo o veículo, incluindo uma para o motorista, e um sistema de visão noturna para monitorar a estrada.

Imagem: Divulgação

O conjunto mecânico segue o mesmo, com um trem de força híbrido combinando motor a combustão V8 de 4,4 litros com outro, elétrico. A potência combinada é de 606 cv e o motor envia tração às quatro rodas através de uma transmissão automática de nove velocidades.

O veículo só deverá entrar em produção em 2025 em uma antiga fábrica da Toyota em São Petersburgo, na Rússia.

